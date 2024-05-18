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Аскорил экспекторант сироп флакон пластиковый 100 мл, №1 - Запорожье (54528) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
262,00
Экономия: -54,00 грн
208,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
275,00
Экономия: -67,00 грн
208,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
242,95 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
274,18
Экономия: -47,20 грн
226,98 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
241,60
Экономия: -30,08 грн
211,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
216,83 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
251,99
Экономия: -36,74 грн
215,25 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
250,00
Экономия: -42,00 грн
208,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
243,37 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
250,00
Экономия: -42,00 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
276,20
Экономия: -61,00 грн
215,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
242,99
Экономия: -27,74 грн
215,25 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
242,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
252,99
Экономия: -34,18 грн
218,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
232,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
216,83 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
250,00
Экономия: -42,00 грн
208,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
257,86
Экономия: -47,30 грн
210,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
247,26
Экономия: -36,70 грн
210,56 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
261,90
Экономия: -40,20 грн
221,70 грн