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Аскорил экспекторант сироп флакон пластиковый 200 мл, №1 - Запорожье (188827) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
358,00
Экономия: -65,00 грн
293,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
379,00
Экономия: -86,00 грн
293,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
377,17
Экономия: -85,77 грн
291,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
327,92
Экономия: -36,23 грн
291,69 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -45,43 грн
301,56 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
343,00
Экономия: -50,00 грн
293,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
332,74 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
343,00
Экономия: -50,00 грн
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
385,40
Экономия: -83,90 грн
301,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
338,99
Экономия: -37,43 грн
301,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
319,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
298,43 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
319,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
319,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
342,84
Экономия: -49,93 грн
292,91 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
365,30
Экономия: -60,60 грн
304,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
319,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
375,62
Экономия: -80,99 грн
294,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
335,08
Экономия: -43,35 грн
291,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
380,31
Экономия: -85,68 грн
294,63 грн