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Анаферон детский таблетки блистер в картонной коробке, №20 - Запорожье (435435) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
203,00
Экономия: -50,00 грн
153,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
164,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
195,36
Экономия: -42,46 грн
152,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6)
179,73
Экономия: -28,18 грн
151,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
153,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
185,99
Экономия: -26,90 грн
159,09 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
188,00
Экономия: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
176,45 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
188,00
Экономия: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
185,50
Экономия: -26,50 грн
159,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
179,50
Экономия: -20,41 грн
159,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
174,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
186,07
Экономия: -26,23 грн
159,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
171,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
163,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
188,00
Экономия: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
185,91
Экономия: -34,42 грн
151,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
178,59
Экономия: -27,09 грн
151,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
178,60
Экономия: -17,90 грн
160,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (251)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
168,50 грн