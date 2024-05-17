Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрий, комбинации без психолептиковАнальдимЦены в аптеках

Анальдим суппозитории ректальные 250 мг + 20 мг стрип в пачке, №10 - Запорожье (51051) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: суппозитории ректальные (5)
67,00
Экономия: -16,00 грн
51,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
53,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
62,21
Экономия: -11,39 грн
50,82 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
57,44
Экономия: -4,49 грн
52,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
48,69 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
67,82
Экономия: -14,45 грн
53,37 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
55,75 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
63,90
Экономия: -10,53 грн
53,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
57,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
58,36
Экономия: -7,03 грн
51,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
54,69 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
48,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
58,28
Экономия: -7,29 грн
50,99 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
65,70
Экономия: -11,50 грн
54,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
61,97
Экономия: -10,43 грн
51,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
55,42
Экономия: -4,47 грн
50,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
58,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
63,28
Экономия: -10,49 грн
52,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
60,18
Экономия: -8,08 грн
52,10 грн