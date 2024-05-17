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Анальдим суппозитории ректальные 100 мг + 10 мг стрип в пачке, №10 - Запорожье (51049) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
46,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
51,39
Экономия: -7,58 грн
43,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
47,50
Экономия: -5,33 грн
42,17 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
43,59 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
54,70
Экономия: -12,59 грн
42,11 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -9,00 грн
41,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
46,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
54,40
Экономия: -12,30 грн
42,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -8,59 грн
42,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
46,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
48,43
Экономия: -6,10 грн
42,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
45,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
41,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
48,36
Экономия: -7,55 грн
40,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
47,27
Экономия: -4,23 грн
43,04 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
51,60
Экономия: -8,90 грн
42,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
46,15
Экономия: -2,35 грн
43,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
46,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
45,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), стрип (1)
52,27
Экономия: -9,84 грн
42,43 грн