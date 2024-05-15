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Анальдим суппозитории ректальные 100 мг + 10 мг стрип в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (51049) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), стрип (1)
49,82
Экономия: -6,83 грн
42,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
48,52
Экономия: -5,46 грн
43,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
50,40
Экономия: -7,70 грн
42,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), стрип (1)
61,30
Экономия: -19,20 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
49,85
Экономия: -7,62 грн
42,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
53,10
Экономия: -10,40 грн
42,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
44,15 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
49,83
Экономия: -7,72 грн
42,11 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
60,60
Экономия: -17,90 грн
42,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
56,30
Экономия: -13,60 грн
42,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), стрип (1)
47,23
Экономия: -4,24 грн
42,99 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -16,80 грн
42,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
43,49 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
48,50
Экономия: -3,00 грн
45,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
52,19
Экономия: -6,83 грн
45,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
50,32
Экономия: -8,21 грн
42,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: стрип (1)
40,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
53,80
Экономия: -11,10 грн
42,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
49,41
Экономия: -6,29 грн
43,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
48,76
Экономия: -5,35 грн
43,41 грн