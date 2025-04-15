Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
271,02
Экономия при брони: -8,13 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 1
3.5 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Пульс
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
4.0 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
306,70
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Красной Калины, 60
5.6 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
305,80
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:30
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
6.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Стрый, ул. Коссака, 6
64.4 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Радехов, ул. Львовская, 1
66.1 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
306,20
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Трускавец, ул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
306,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Зеленая аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
229,20
Экономия при брони: -1,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Почаев, ул. Шевченко Тараса, 7
108.4 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 57 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина