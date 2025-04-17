Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Зодак
®
(Zodac)
Зодак
®
(Zodac)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
272,40
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
268,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
299,78
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
272,60
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
261,10
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
269,10
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
297,55
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
261,10
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
125.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
261,10
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Порика Василия, 3
125.3 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
261,10
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Замковецкая, 106-Б
126.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
272,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
127.7 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
238,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
297,80
Экономия при брони:
-26,70 грн
271,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
128.3 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
232,32
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
128.4 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
305,10
Экономия при брони:
-34,00 грн
271,10
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
128.4 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
272,68
Экономия при брони:
-8,18 грн
264,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
128.7 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
291,95
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
128.8 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
306,60
Экономия при брони:
-35,50 грн
271,10
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
320,20
Экономия при брони:
-68,76 грн
251,44
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
129.2 км
Зодак® капли оральные 10 мг/мл флакон 20 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
237,83
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню