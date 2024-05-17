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Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Запорожье (92373) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: раствор для инъекций (3)
3535,39
Экономия: -376,99 грн
3158,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
3707,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
3461,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: раствор для инъекций (5)
3503,23
Экономия: -316,63 грн
3186,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
3266,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (1)
3407,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
3202,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
Всего: шприц (4)
3204,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: раствор для инъекций (1)
3474,78
Экономия: -112,96 грн
3361,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
3598,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 3
Всего: упаковка (1)
3334,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3623,07
Экономия: -285,04 грн
3338,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: шприц (5)
3192,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: шприц (4)
3371,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: шприц (8)
3348,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: шприц (3)
3340,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: шприц (4)
3326,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
3293,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
3344,10 грн