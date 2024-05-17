К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, ул. Пирогова, 17 Всего: упаковка (1) 3395,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: раствор для инъекций (3) 3499,78 Экономия: -341,38 грн 3158,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается через 47 мин График работы Белая Церковь, просп. Независимости, 59 Всего: упаковка (1) 3202,44 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается через 47 мин График работы Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А Всего: шприц (4) 3204,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, ул. Вольная, 13 Всего: упаковка (1) 3707,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Белая Церковь, ул. Гоголя, 18 Всего: раствор для инъекций (1) 3579,67 Экономия: -217,85 грн 3361,82 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается через 47 мин График работы Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А Всего: упаковка (1) 3598,90 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 3 Всего: упаковка (1) 3334,30 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4 Всего: упаковка (1), шприц (8) 3612,77 Экономия: -274,74 грн 3338,03 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Круглосуточно Обухов, ул. Каштановая, 52-А Всего: упаковка (1) 3407,17 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Боярка, ул. Молодежная, 2-А Всего: упаковка (1) 3725,30 Экономия: -369,50 грн 3355,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 3372,08 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: шприц (4) 3326,90 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Васильковская, 34 Всего: упаковка (1) 3293,82 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 12/1 Всего: шприц (5) 3192,92 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А Всего: упаковка (1), шприц (8) 3651,59 Экономия: -289,82 грн 3361,77 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А Всего: шприц (1) 3204,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Отрадный, 24/93 Всего: упаковка (1) 3205,93 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2 Всего: упаковка (1) 3505,95 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 24 Всего: шприц (8) 3348,60 грн Забронировать