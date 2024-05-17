Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Одесса (92373) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Винница, ул. Пирогова, 17
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Запорожье, просп. Соборный, 149
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Белая Церковь, просп. Независимости, 59
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Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
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Каменское, ул. Вольная, 13
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Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
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Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
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Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
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Обухов, ул. Каштановая, 52-А
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Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
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Киев, ул. Васильковская, 34
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Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
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Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
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Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
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Киев, просп. Отрадный, 24/93
Мед-сервис
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Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
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Всего: шприц (8)
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24