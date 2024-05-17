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Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Одесса (92373) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
3395,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: раствор для инъекций (3)
3499,78
Экономия: -341,38 грн
3158,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 47 мин
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
3202,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 47 мин
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
Всего: шприц (4)
3204,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
3707,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: раствор для инъекций (1)
3579,67
Экономия: -217,85 грн
3361,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 47 мин
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
3598,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 3
Всего: упаковка (1)
3334,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3612,77
Экономия: -274,74 грн
3338,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (1)
3407,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
3725,30
Экономия: -369,50 грн
3355,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: шприц (4)
3326,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: шприц (5)
3192,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3651,59
Экономия: -289,82 грн
3361,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: шприц (1)
3204,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
3205,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
3505,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: шприц (8)
3348,60 грн