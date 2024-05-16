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Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Львов (92373) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
3541,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
3203,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
3395,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
3895,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (1)
3179,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3612,77
Экономия: -274,74 грн
3338,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 3
Всего: упаковка (1)
3334,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
3598,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: раствор для инъекций (1)
3579,67
Экономия: -217,85 грн
3361,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
Всего: шприц (4)
3204,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
3202,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
3725,30
Экономия: -369,50 грн
3355,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (1)
3346,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (3), шприц (5)
3354,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: шприц (4)
3416,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
Всего: шприц (8)
3370,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
3205,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
3372,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: шприц (4)
3326,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
4007,80
Экономия: -189,03 грн
3818,77 грн