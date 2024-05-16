Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Киев (92373) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: шприц (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: шприц (8)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: шприц (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), шприц (8)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: шприц (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9