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Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Киев (92373) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
3310,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
3344,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
3696,11
Экономия: -205,67 грн
3490,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
4073,87
Экономия: -255,09 грн
3818,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: шприц (3)
3340,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: шприц (8)
3348,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
3663,79
Экономия: -411,39 грн
3252,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
3370,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: шприц (1)
3204,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
3269,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
3983,39
Экономия: -278,62 грн
3704,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
3505,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
4007,80
Экономия: -189,03 грн
3818,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
3484,78
Экономия: -271,03 грн
3213,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3651,59
Экономия: -289,82 грн
3361,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: шприц (4)
3371,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
3205,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
3584,64
Экономия: -112,83 грн
3471,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9
Всего: упаковка (1)
3340,55 грн