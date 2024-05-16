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Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Харьков (92373) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: раствор для инъекций (5)
3593,40
Экономия: -406,80 грн
3186,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
3266,31 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
3461,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
3707,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: раствор для инъекций (3)
3580,75
Экономия: -422,35 грн
3158,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (1)
3407,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: шприц (5)
3192,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: шприц (4)
3371,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: шприц (3)
3340,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: шприц (8)
3348,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
3310,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
3344,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
3745,67
Экономия: -255,23 грн
3490,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: шприц (1)
3204,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
3994,06
Экономия: -175,28 грн
3818,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
3293,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
3370,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
3646,15
Экономия: -393,75 грн
3252,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
3269,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1), шприц (8)
3729,45
Экономия: -367,68 грн
3361,77 грн