Арикстра® раствор для инъекций 7,5 мг шприц 0.6 мл, №10 - Харьков (92373) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, просп. Победы, 73-В
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Бажаемо здоровья
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Каменское, ул. Вольная, 13
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Запорожье, просп. Соборный, 149
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Обухов, ул. Каштановая, 52-А
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Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
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Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
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Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Мед-сервис
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Киев, ул. Васильковская, 34
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Киев, ул. Липковского Василия, 3
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Киев, ул. Коперника, 2-А
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