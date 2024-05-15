К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменское, ул. Вольная, 13 Всего: упаковка (1) 3707,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: раствор для инъекций (3) 3580,75 Экономия: -422,35 грн 3158,40 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. 23-го Сентября, 11 Всего: упаковка (1) 3461,78 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2 Всего: раствор для инъекций (5) 3593,40 Экономия: -406,80 грн 3186,60 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, просп. Победы, 73-В Всего: упаковка (1) 3266,31 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Круглосуточно Обухов, ул. Каштановая, 52-А Всего: упаковка (1) 3407,17 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Белая Церковь, просп. Независимости, 59 Всего: упаковка (1) 3202,44 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А Всего: шприц (4) 3204,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 12/1 Всего: шприц (5) 3192,92 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Белая Церковь, ул. Гоголя, 18 Всего: раствор для инъекций (1) 3472,09 Экономия: -110,27 грн 3361,82 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А Всего: упаковка (1) 3598,90 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 3 Всего: упаковка (1) 3334,30 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4 Всего: упаковка (1), шприц (8) 3584,61 Экономия: -246,58 грн 3338,03 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Черных Запорожцев, 21 Всего: шприц (4) 3371,02 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 24 Всего: шприц (8) 3348,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7 Всего: шприц (3) 3340,53 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Васильковская, 34 Всего: упаковка (1) 3293,82 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: шприц (4) 3326,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 3372,08 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (1) 3344,10 грн Забронировать