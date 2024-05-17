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Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл с мерной ложкой, №1 - Запорожье (46345) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
53,00
Экономия: -13,00 грн
40,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
50,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
46,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
49,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
54,45
Экономия: -1,63 грн
52,82 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
45,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом