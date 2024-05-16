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Аскофен-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка, №6 - Львов (4850) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (3)
25,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
23,20
Экономия: -2,93 грн
20,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (8)
16,50 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (9)
21,07
Экономия: -0,16 грн
20,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10)
20,68
Экономия: -4,39 грн
16,29 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (4)
16,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (11)
20,80
Экономия: -2,16 грн
18,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (3)
25,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (4)
16,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (9)
16,50 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (10)
17,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (38)
24,60
Экономия: -6,00 грн
18,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (9)
25,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (13)
21,90
Экономия: -3,26 грн
18,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (11)
23,80
Экономия: -5,16 грн
18,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (11)
18,02
Экономия: -2,29 грн
15,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (16)
24,60
Экономия: -6,00 грн
18,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (4)
25,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (14)
19,64
Экономия: -1,00 грн
18,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
24,81
Экономия: -6,17 грн
18,64 грн