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Аскофен-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка, №6 - Днепр (Днепропетровск) (4850) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (15)
22,20
Экономия: -4,62 грн
17,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (20)
21,60
Экономия: -4,02 грн
17,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (59)
21,20
Экономия: -1,80 грн
19,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (17)
24,60
Экономия: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
22,18
Экономия: -4,62 грн
17,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (45)
22,20
Экономия: -2,80 грн
19,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (5)
20,84
Экономия: -2,21 грн
18,63 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (19)
23,60
Экономия: -4,20 грн
19,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (11)
22,20
Экономия: -2,80 грн
19,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (33)
24,40
Экономия: -5,00 грн
19,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (30)
23,00
Экономия: -3,60 грн
19,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (80)
21,07
Экономия: -4,52 грн
16,55 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (13)
22,80
Экономия: -3,40 грн
19,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (8)
19,04 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (12)
17,88
Экономия: -2,18 грн
15,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
23,21
Экономия: -4,29 грн
18,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (14)
20,54
Экономия: -1,91 грн
18,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (12)
22,09
Экономия: -5,51 грн
16,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (5)
15,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (29)
21,20
Экономия: -1,80 грн
19,40 грн