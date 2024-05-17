Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер в коробке, №20 - Одесса (180998) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 59 аптеках
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Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Софья
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Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Аптека акс социальная
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Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Пастера, 36
1 социальна аптека
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Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Бажаемо здоровья
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Подорожник
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Одесса, ул. Греческая, 45
Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Екатерининская, 48
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (3)
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Одесса, ул. Польская, 14
Верона
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86