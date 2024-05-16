Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВСелективные блокаторы бета-адренорецепторовАтенололАтенолол-ЗдоровьеЦены в аптеках

Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер в коробке, №20 - Львов (180998) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
11,97 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
11,00
Экономия: -0,50 грн
10,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
11,90
Экономия: -1,40 грн
10,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
11,98
Экономия: -0,55 грн
11,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
11,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4)
11,84
Экономия: -0,59 грн
11,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (4)
11,05 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
11,98
Экономия: -0,55 грн
11,43 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (3)
11,90
Экономия: -1,40 грн
10,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
11,98
Экономия: -0,55 грн
11,43 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
12,48 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (4)
11,90
Экономия: -0,50 грн
11,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
11,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (2)
11,97
Экономия: -0,54 грн
11,43 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
11,06
Экономия: -0,33 грн
10,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (4)
11,08
Экономия: -0,33 грн
10,75 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (3)
12,80
Экономия: -1,40 грн
11,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
12,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
11,06
Экономия: -0,33 грн
10,73 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (5)
11,97
Экономия: -0,54 грн
11,43 грн