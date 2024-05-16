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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Харьков (43070) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (3)
27,05 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
24,12 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (6)
28,95 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2), блистер (3)
27,35 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6), блистер (1)
27,30 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (5)
27,30 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
27,15 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
28,70 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
25,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
26,10
Экономия: -1,51 грн
24,59 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (8)
27,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (3)
27,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (5)
26,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2), блистер (1)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
26,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
26,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (2)
27,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (14), блистер (4)
27,25 грн