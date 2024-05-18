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Артифрин-Здоровье раствор для инъекций ампула 1.7 мл в блистере в коробках, №10 - Запорожье (63503) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (6)
190,00
Экономия: -43,00 грн
147,00 грн
В других городах:
Перша
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (9)
162,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: раствор для инъекций (5)
90,41
Экономия: -0,22 грн
90,19 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: раствор для инъекций (5)
183,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Максимовича, 11
Всего: раствор для инъекций (5)
176,30 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (3)
145,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: раствор для инъекций (8)
133,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (2)
154,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
166,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (3)
166,90 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (8)
159,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
166,90 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (8)
153,00 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (2)
210,30 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (9)
153,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (3)
185,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (8)
184,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (4)
150,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: раствор для инъекций (2)
186,80 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
150,00 грн