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Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Запорожье (570063) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: сироп (10)
32,24
Экономия: -2,17 грн
30,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
38,29
Экономия: -2,40 грн
35,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
42,16
Экономия: -5,76 грн
36,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
38,49
Экономия: -2,78 грн
35,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (2)
40,65
Экономия: -4,63 грн
36,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
36,34
Экономия: -1,59 грн
34,75 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: сироп (13)
45,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом