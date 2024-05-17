К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 36,99 Экономия: -2,24 грн 34,75 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д Всего: упаковка (2) 39,67 Экономия: -3,65 грн 36,02 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е Всего: упаковка (1) 39,35 Экономия: -3,64 грн 35,71 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д Всего: упаковка (1) 42,59 Экономия: -6,19 грн 36,40 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: сироп (10) 32,04 Экономия: -1,97 грн 30,07 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Терновка, ул. Пушкина, 2 Всего: упаковка (1) 38,49 Экономия: -2,60 грн 35,89 грн Забронировать

Гала аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б Всего: сироп (13) 45,90 грн