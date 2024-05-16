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Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Львов (570063) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
36,99
Экономия: -2,24 грн
34,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (2)
39,67
Экономия: -3,65 грн
36,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
39,35
Экономия: -3,64 грн
35,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
42,59
Экономия: -6,19 грн
36,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: сироп (10)
32,04
Экономия: -1,97 грн
30,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
38,49
Экономия: -2,60 грн
35,89 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: сироп (13)
45,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом