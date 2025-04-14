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Капотиазид (Capotiazide
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Капотиазид (Capotiazide
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Одесса
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
299.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
324.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
65,28
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Тараскова, 11-Б
342.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,14
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
354.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
35,33
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
367.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,74
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
370.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
410.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
428.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
36,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
449.8 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 8
453.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
66,08
Экономия при брони:
-13,18 грн
52,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
498.6 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
33,62
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
499.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,16
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
564.6 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,91
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
613.6 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
67,42
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
650.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
57,12
Экономия при брони:
-4,22 грн
52,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Валовая, 18-В
650.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:45
Перечин, пл. Народная, 3
664.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
64,95
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
521.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
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