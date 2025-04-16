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Капотиазид (Capotiazide
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Капотиазид (Capotiazide
®
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Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
226.8 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
259.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
262.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,65
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
263.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
77,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Тараскова, 11-Б
278.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,14
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
303.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
339.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
346.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
65,28
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
350.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
36,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
389.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
33,62
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
389.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,16
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
414.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 8
422.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
66,08
Экономия при брони:
-13,18 грн
52,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
448.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
91,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
586.8 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,91
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
665.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
67,42
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
710.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
57,12
Экономия при брони:
-4,22 грн
52,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Валовая, 18-В
710.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:45
Перечин, пл. Народная, 3
736.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
64,95
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
544.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
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