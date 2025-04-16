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Капотиазид (Capotiazide
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Капотиазид (Capotiazide
®
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Кривой Рог
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
77,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
131.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,65
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
133.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
144.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
195.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Тараскова, 11-Б
197.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,14
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
219.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,74
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
236.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
36,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
242.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
33,62
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
242.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,16
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Энергетиков, 8
373.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
66,08
Экономия при брони:
-13,18 грн
52,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
380.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
65,28
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
414.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
598.6 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,91
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
712.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
67,42
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
767.9 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
57,12
Экономия при брони:
-4,22 грн
52,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 18-В
768.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
811.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
64,95
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
559.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
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