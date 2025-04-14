Киев
О товаре
Цены
Капотиазид (Capotiazide
®
)
Капотиазид (Capotiazide
®
)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
77,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
65.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
75,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
110.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
33,62
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Лимановка, ул. Заводская, 9-Б
110.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,16
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 31
132.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,65
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
207.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
224.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
36,47
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Тараскова, 11-Б
241.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
83,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
251.3 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
70,74
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 8
414.1 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
66,08
Экономия при брони:
-13,18 грн
52,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Тывров, ул. Вознесенская, 2
477.0 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
65,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
490.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
671.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,91
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
805.8 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
67,42
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
865.4 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
57,12
Экономия при брони:
-4,22 грн
52,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Самбор, ул. Валовая, 18-В
865.5 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
68,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
917.7 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
64,95
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
636.2 км
Капотиазид таблетки блистер №20
Корпорация Артериум
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню