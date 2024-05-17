Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксола гидрохлоридЦены в аптеках

Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (39298) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (32)
42,04
Экономия: -4,03 грн
38,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (37)
42,31
Экономия: -4,30 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
41,84
Экономия: -3,83 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
41,78
Экономия: -3,77 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
41,56
Экономия: -3,55 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
42,09
Экономия: -4,08 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
42,15
Экономия: -4,14 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (13)
41,56
Экономия: -3,55 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
42,53
Экономия: -4,52 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
42,24
Экономия: -4,23 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (10)
41,53
Экономия: -3,52 грн
38,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (6)
42,42
Экономия: -4,41 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (7)
42,54
Экономия: -4,53 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (5)
41,93
Экономия: -3,92 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5)
41,75
Экономия: -3,74 грн
38,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (22)
41,74
Экономия: -3,73 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (4)
41,63
Экономия: -3,62 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
41,54
Экономия: -3,53 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (5)
42,54
Экономия: -4,53 грн
38,01 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -12,00 грн
28,00 грн