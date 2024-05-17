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Амброксол-Дарница таблетки 30 мг контурная ячейковая упаковка пачка, №20 - Запорожье (39296) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (11)
40,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
44,77
Экономия: -14,85 грн
29,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
45,06
Экономия: -15,12 грн
29,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (9)
34,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
46,30
Экономия: -11,44 грн
34,86 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
42,00
Экономия: -12,00 грн
30,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (5)
39,98 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -12,00 грн
30,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (7)
45,00
Экономия: -10,10 грн
34,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
43,73
Экономия: -8,87 грн
34,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
39,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
44,56
Экономия: -6,65 грн
37,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
39,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -12,00 грн
30,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
44,49
Экономия: -14,59 грн
29,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
44,26
Экономия: -14,33 грн
29,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (8), контурная ячейковая упаковка (1)
42,70
Экономия: -7,50 грн
35,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
48,00
Экономия: -18,00 грн
30,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
44,82
Экономия: -14,91 грн
29,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
44,89
Экономия: -14,96 грн
29,93 грн