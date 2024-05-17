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Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Одесса (38223) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
150,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: раствор для инъекций (8)
154,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
152,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (6)
111,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), ампула (9)
143,05
Экономия: -32,82 грн
110,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
127,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: ампула (8)
111,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: раствор для инъекций (7)
146,16
Экономия: -21,23 грн
124,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (1)
150,84
Экономия: -40,61 грн
110,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (8)
149,10
Экономия: -22,36 грн
126,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: раствор для инъекций (8)
143,20
Экономия: -32,43 грн
110,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
111,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
152,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: ампула (8)
111,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
146,99
Экономия: -20,25 грн
126,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
116,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (5)
144,74
Экономия: -33,85 грн
110,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -17,76 грн
126,74 грн