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Аскорутин таблетки блистер, №50 - Запорожье (83611) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -11,00 грн
39,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
32,04 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6), блистер (2)
43,62
Экономия: -13,49 грн
30,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6), блистер (2)
40,20
Экономия: -10,79 грн
29,41 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
45,94
Экономия: -10,68 грн
35,26 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки (40)
45,00
Экономия: -6,00 грн
39,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -6,00 грн
39,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
40,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6), блистер (4)
40,79
Экономия: -8,82 грн
31,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
34,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6), блистер (4)
40,73
Экономия: -2,60 грн
38,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5), блистер (3)
40,00
Экономия: -10,38 грн
29,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
43,14
Экономия: -12,23 грн
30,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
38,99
Экономия: -1,99 грн
37,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
41,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
31,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (11), блистер (4)
44,16
Экономия: -13,25 грн
30,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (7), блистер (4)
40,41
Экономия: -4,30 грн
36,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
42,24
Экономия: -12,14 грн
30,10 грн