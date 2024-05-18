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Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Запорожье (445896) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: таблетки (30)
18,48
Экономия: -2,99 грн
15,49 грн
В других городах:
Свк фарм
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Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (2)
26,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (7)
25,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (1)
29,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
28,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
22,92 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (5)
25,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: таблетки (40)
29,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
27,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (1)
26,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (1)
30,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
28,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки (40)
23,51 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
30,08
Экономия: -3,79 грн
26,29 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
29,50 грн