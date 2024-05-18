Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииАскорутинЦены в аптеках

Аскорутин таблетки блистер, №100 - Запорожье (194156) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (2)
52,62
Экономия: -1,62 грн
51,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
61,00
Экономия: -8,00 грн
53,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1), блистер (8)
71,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -8,00 грн
53,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -12,00 грн
53,00 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (7)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2), блистер (3)
77,90
Экономия: -23,60 грн
54,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-А
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -15,70 грн
54,30 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: блистер (9)
71,10 грн
Челси плюс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
Всего: таблетки (70)
55,30 грн
Аптека есть все, что врач прописал
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
Всего: таблетки (70)
61,70 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Всего: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, перек. Тарановское шоссе / Лесная, 1-Г/1-А
Всего: таблетки (80)
53,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
Всего: таблетки (80)
49,00 грн