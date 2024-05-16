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БАЦИЛЛОЛ® АФЦены в аптеках

БАЦИЛЛОЛ® АФ раствор флакон 500 мл, №1 - Харьков (51385) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
253,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (5)
275,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
285,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
243,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
265,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом