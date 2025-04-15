Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
В городах рядом
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
72.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
129.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
195.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,80 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Аптека низких цен
Харьков, просп. Славы, 1
247.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
257.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1530,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,60 грн
Аптека низких цен
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
283.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Бажаемо здоровья
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
366.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
368.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
373.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
413.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
421.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1134,86 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
440.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1068,13 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
443.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн