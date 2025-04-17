Киев
Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)

Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
24.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
99.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
102.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
106.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1504,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1459,58 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
112.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1555,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
113.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
964,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
116.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1500,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:15
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
167.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
453,09
Экономия при брони: -0,04 грн
453,05 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
181.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1134,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
186.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
190.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
190.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
190.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1555,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1503,72 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 26/2
193.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1555,50 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
193.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1069,73 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3
195.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1555,50 грн
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