Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1530,51 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1506,21 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1134,86 грн
Подорожник
Измаил, просп. Независимости, 77-А
190.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
264.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,20 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
307.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека низких цен
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
315.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
338.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1494,14
Экономия при брони: -9,77 грн
1484,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,70 грн
Бажаемо здоровья
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
353.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
365.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
366.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
367.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека шар@
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
367.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi