Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,89 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1530,51 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
107.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
112.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,30 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
205.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1134,86 грн
Аптека низких цен
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
251.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
253.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
255.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
278.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
278.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
279.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Подорожник
Измаил, просп. Независимости, 77-А
299.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Бажаемо здоровья
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
311.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
350.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
350.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Европейская, 21
351.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн