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Солиан
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200 мг (Solian 200 mg)
Солиан
®
200 мг (Solian 200 mg)
Львов
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 1-А
66.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
972,19
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
983,96
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони:
-84,40 грн
843,49
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 8-Б
83.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1402,83
Экономия при брони:
-138,23 грн
1264,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
96.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
940,79
Экономия при брони:
-0,12 грн
940,67
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Спортивная, 2
114.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
464,64
Экономия при брони:
-42,26 грн
422,38
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
115.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
464,64
Экономия при брони:
-16,81 грн
447,83
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
928,72
Экономия при брони:
-34,41 грн
894,31
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
117.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1545,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 19
117.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
471,10
Экономия при брони:
-23,27 грн
447,83
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 23
117.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1545,70
Экономия при брони:
-204,90 грн
1340,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 1
118.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони:
-50,33 грн
1340,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
120.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
464,64
Экономия при брони:
-16,81 грн
447,83
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
120.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони:
-33,57 грн
894,31
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Коломыя, пл. Шевченко, 25
163.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони:
-0,13 грн
1391,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:15
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
179.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
453,09
Экономия при брони:
-0,04 грн
453,05
грн
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Дубовое, ул. Подольского, 8-А
185.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,39
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 13
209.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони:
-0,13 грн
1391,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
217.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1555,50
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,27
грн
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