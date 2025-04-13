Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1565,91 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1068,06 грн
Аптекарь
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
4.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1493,58 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,73 грн
Аптекарь
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
7.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
8.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
8.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,80 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
Бажаемо здоровья
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
93.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
94.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
464,64
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
125.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1053,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
126.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1448,74 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
127.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Витрука, 45
131.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1459,58 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1509,63 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
134.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека оптовых цен
Житомир, просп. Мира, 15-А
135.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1500,60 грн