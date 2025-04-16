Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,30 грн
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
125.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
128.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
129.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1530,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
180.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
255.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,22 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
260.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
262.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
288.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1134,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
307.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
312.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,91 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
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Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
324.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
346.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1068,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
347.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн