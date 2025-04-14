Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,70 грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
194.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
249.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
304.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
313.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
325.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
332.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
332.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
378.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
379.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
386.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
387.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1448,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
387.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1053,79 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
408.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1068,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1565,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,73 грн