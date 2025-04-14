Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
125.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1688,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
142.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
190.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1502,91 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
198.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
927,88
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1513,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
238.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
276.2 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1530,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
277.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1512,60 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
287.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1506,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
318.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
357.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
383.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
386.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1068,06 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
386.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1523,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
389.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн