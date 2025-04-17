Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1448,74 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1053,79 грн
В городах рядом
Подорожник
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
83.9 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1391,13
Экономия при брони: -126,53 грн
1264,60 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1565,91 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1511,25 грн
Аптекарь
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
132.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1503,72 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
136.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1499,28 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
136.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1603,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Бажаемо здоровья
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
205.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1423,82 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Витрука, 45
229.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1459,58 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, просп. Мира, 15-А
230.3 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1500,60 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
230.8 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
235.1 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1580,84 грн
Аптека низких цен
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
259.0 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн
Подорожник
Рокитное, ул. Независимости, 7
283.5 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
464,64
Экономия при брони: -42,26 грн
Аптека шар@
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
299.4 км
Солиан 200 мг таблетки 200 мг блистер №30
Sanofi
1447,39 грн