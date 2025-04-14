Одесса (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
698,77
Экономия при брони: -33,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
704,46
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
707,63
Экономия при брони: -44,96 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
453,37
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
723,21
Экономия при брони: -48,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
656,00 грн