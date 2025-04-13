Киев
Сетегис® (Setegis)

Сетегис® (Setegis)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 331 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
658,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
568,41 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
673,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
469,47 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
653,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
592,53
Экономия при брони: -34,33 грн
558,20 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
716,09
Экономия при брони: -41,49 грн
674,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
378,74
Экономия при брони: -14,60 грн
364,14 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
161,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
586,22
Экономия при брони: -25,04 грн
561,18 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
589,24
Экономия при брони: -37,01 грн
552,23 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
703,91
Экономия при брони: -44,22 грн
659,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
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