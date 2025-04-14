Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
702,64
Экономия при брони: -45,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
576,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
402,43
Экономия при брони: -25,46 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
395,46
Экономия при брони: -19,38 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
687,42
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Сетегис® таблетки 2 мг блистер №30
Egis
604,55
Экономия при брони: -39,04 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
693,36
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блистер №30
Egis
638,10 грн