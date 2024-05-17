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Бензилбензоат крем 250 мг/г туба 40 г в пачке, №1 - Львов (33101) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
76,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
81,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -7,30 грн
88,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
101,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
76,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -10,60 грн
88,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
105,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
95,54
Экономия: -13,83 грн
81,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
98,79
Экономия: -10,59 грн
88,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
95,69
Экономия: -7,49 грн
88,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
95,69
Экономия: -7,49 грн
88,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
98,79
Экономия: -10,59 грн
88,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
105,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
105,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
98,79
Экономия: -10,59 грн
88,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (2)
105,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
89,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
98,79
Экономия: -10,59 грн
88,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
105,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
105,60 грн