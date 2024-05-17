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Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1,5 г флакон, №1 - Запорожье (33029) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
93,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
108,50
Экономия: -18,28 грн
90,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (9)
104,49
Экономия: -4,59 грн
99,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
110,60
Экономия: -14,99 грн
95,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
98,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
93,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
93,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
108,45
Экономия: -7,82 грн
100,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
116,00
Экономия: -30,00 грн
86,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -6,35 грн
95,64 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
105,00
Экономия: -19,00 грн
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (5)
88,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -19,28 грн
90,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
101,57
Экономия: -6,00 грн
95,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
100,10
Экономия: -5,20 грн
94,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (4)
99,99
Экономия: -5,09 грн
94,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (3)
88,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -19,00 грн
86,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
108,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -13,86 грн
95,64 грн